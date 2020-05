Apeldoorn worstelt met gat in de begroting, maar belasting gaat níet extra omhoog

Brugwach­ters­huis­je in Apeldoorn krijgt weer een nieuwe functie: als ijsloket

10:00 Als je het weet lijkt het hokje, met een beetje fantasie, zelf een op z’n kop gezet ijsje. Toch is de nieuwe functie van het brugwachtershuisje in het centrum van Apeldoorn best verrassend: mini-ijssalon. Café De Oude Haven geeft het karakteristieke hutje daarmee weer een nieuwe rol.