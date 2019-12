Apeldoorn zet bloembollen in tegen de eikenprocessierups

Apeldoorn gaat bloembollen inzetten in de strijd tegen de eikenprocessierups. Deze methode is duurzamer dan het werken met stofzuigers en bacteriepreparaten. De proef met de bloembollen moet bovendien de biodiversiteit vergroten.

Een tuinbouwtractor met plaggenlichter en strooibak rijdt langzaam over een klein grasveld aan de Van Miereveltstraat in Orden. In het midden van het plantsoentje staat een kale 60 jaar oude inlandse eik waar de afgelopen jaren eikenprocessierupsen huisden. Bollenplanter Daan Kostelijk uit Noordwijkerhout licht aan het eind van een strook van een meter of tien de zaaimachine, rijdt achteruit en begint aan een nieuwe baan waar een bollenmengsel onder de losgewerkte plaggen wordt gewerkt.

21.000

Ongeveer 21.000 bloembollen van de blauwe druif, narcissen, tulpen, krokussen, sneeuwklokjes en andere bollensoorten worden er begraven. Niet alleen in Apeldoorn, maar overal in Nederland verschijnen de bollenplanter en zijn collega’s om hun bijdrage te leveren aan de strijd tegen de eikenprocessierups.

Voedsel

Met deze milieuvriendelijke en duurzame aanpak hoopt uitvoerder Elwin Masselink van de eenheid Beheer en Groen van de gemeente Apeldoorn eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier te bestrijden. Het is volgens hem een oplossing voor de lange termijn. Dit mengsel trekt het hele seizoen insecten aan die op hun beurt als voedsel dienen voor vinken, mezen, boomklevers en spechten die wel een rupsje lusten. ,,Door het vergroten van de biodiversiteit creëren we betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.”

Nieuwe inzichten

Masselinks ogen lichten op: ,,De sluipwesp is helemaal effectief. Die legt zijn eitjes in de eikenprocessierups en als die uitkomen wordt de rups van binnenuit opgevreten.” Maar dit soort nieuwe inzichten alleen zijn naar zijn mening niet genoeg om de rupsenplaag te beperken. Zo werden er vorig jaar op twaalf plekken in Apeldoorn nestkastjes opgehangen en is er volgend jaar misschien weer een andere ontwikkeling die het proberen waard is.

Opmars

Masselink: ,,Het is een kwestie van geduld. De resultaten zijn moeilijk meetbaar en er is pas na verloop van tijd iets zinnigs over te zeggen.”

Apeldoorn steekt 8000 euro in de bloembollen-actie tegen de eikenprocessierups.