Apeldoorn zet in op grote groei - is dat logisch?

Derde klasse zondag Apeldoorn Robur et Velocitas blijft maar winnen, Albatross verslaat Activia

4 oktober Een pikstart voor Robur et Velocitas. De Apeldoornse derdeklasser zette ook haar derde wedstrijd in winst om. Ditmaal was het Colmschate dat eraan moest geloven (1-2). Albatross versloeg Activia met 2-0. WWNA ging met 3-0 onderuit tegen Brummen.