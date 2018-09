Meer hoger onderwijs is al jaren een politieke wens in Apeldoorn. Het kan de stad aantrekkelijker maken, meer jongeren hier houden - of aantrekken - en helpen voorzien in de vraag van bedrijven naar specifiek personeel. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Apeldoorn naar de Universiteit Twente (UT) lonkte en ook in gesprek was met hbo-instelling Saxion.

Nu is duidelijk dat die twee organisaties in elk geval serieus gaan bekijken wat er haalbaar is. Bovendien is er inmiddels overleg gevoerd met het ministerie. Er is zelfs al een studierichting in beeld: een opleiding die draait om informatietechnologie in combinatie met veiligheid. Die zou aansluiten bij de wens van een aantal Apeldoornse bedrijven. Bovendien kent Saxion al een samenwerking met de Politieacademie in Apeldoorn, licht Saxion-woordvoerder Rob Admiraal toe. Hij benadrukt dat er nog niets vaststaat. ,,De uitkomst van het onderzoek kan ook negatief zijn.''