Apeldoorn zet in op nog twee spoortunnels in ringweg

VRAAG BIJ HET NIEUWS Dit is waarom Apeldoorn zo streng is voor tijdelijk gesloten wokrestau­rant

Twee handhavers tikten eigenaresse Ying Tao op de vingers, omdat Wok Sprengenhorst in Wenum-Wiesel geen drankvergunning had. Ze mocht per direct geen frisdrank en alcohol meer schenken, waarop ze besloot het restaurant tijdelijk te sluiten. Een dure misser? Of was Apeldoorn te streng?

12 november