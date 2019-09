Apeldoorn zet in op windmolens langs A1, Uddel valt af als optie: ,,superblij’’

Apeldoorn gaat proberen windmolens langs de A1 te plaatsen, aan de westkant van de stad. Turbines gaan er in elk geval in Uddel niet komen, zo sprak de politiek donderdagavond uit. Voor Klarenbeek en Loenen blijft die optie nog wel open.

Burgemeester en wethouders presenteerden voor de zomer een onderzoeksrapport met mogelijke locaties voor windmolens. Daarin werden vijf locaties genoemd waar in elk geval niet op voorhand technische of wettelijke beperkingen zouden gelden. Drie daarvan liggen in het gebied tussen de kern van Uddel en de A1, een ligt langs de A1 nabij tankstation De Somp, en een nabij Loenen. Nader onderzoek zou duidelijk moeten maken wat wenselijk en daadwerkelijk haalbaar is.

Overtuiging

De lokale politiek besprak die mogelijkheden donderdag, en gaf daarbij in volle breedte aan dat de opties nabij Uddel niet verder onderzocht dienen te worden. Niemand ziet plaatsing van masten in dat landschap zitten. Mede ook omdat er maar een paar turbines zouden komen. Anders is dat langs de A1: daar kunnen er relatief makkelijk wel 20 komen, mogelijk nog meer, is de overtuiging. Het gaat dan om de strook tussen de gemeentegrens en Ugchelen. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat er op afzienbare termijn windmolens langs de snelweg staan. De provincie moet daar aan mee willen werken, en die zekerheid is er nog niet.

Prullenmand

Het is voor ChristenUnie reden om als enige partij de optie Uddel niet definitief in de prullenmand te gooien. Ook die partij ziet liever het plan langs de A1 werkelijkheid worden, maar juist vanwege het ontbreken van zekerheid kan Apeldoorn nog altijd geen optie definitief afwijzen, stelde Peter Kranenburg namens CU. De opties bij Klarenbeek en Loenen worden verder bekeken. Wat betreft onder meer CDA was er nu ook door die locaties al een streep gegaan, maar wethouder Mark Sandmann (D66) wil net als een aantal partijen in elk geval nader beoordelen of er kansen liggen.

Superblij

Een groep inwoners van Uddel en omliggend gebied heeft de afgelopen tijd op verschillende manieren duidelijk gemaakt fel tegen windmolens te zijn. Die bewoners zijn nu dan ook ,,superblij’’, verwoordt Cathelijne Koppert namens de groep. ,,En opgelucht. Dat nu al uitgesproken is dat het niet doorgaat, is geweldig.’’

Schrikbeeld

Wethouder Sandmann zegt ,,met veel energie en enthousiasme’’ met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden in het A1-gebied. Tegelijk gaan Apeldoornse raadsleden hier lobby voor voeren bij hun partijgenoten in provinciale en landelijke politiek. Dat Apeldoorn inmiddels wel enig initiatief moet tonen rond windenergie - daarvan is de politiek meer overtuigd dan zo’n twee jaar geleden. De provincie dringt daar al langer op aan. En de mogelijkheid dat ‘Arnhem’ ingrijpt en rechtstreeks een windmolenplan op Apeldoorns grondgebied goedkeurt, is een schrikbeeld.

A50

Toch is aan het nieuwste snelweg-plan geen concreet tijdpad gekoppeld. Geen van de politieke partijen heeft wat dat betreft donderdag een harde ambitie uitgesproken. Het plaatsen van windmolens duikt inmiddels zo’n twintig jaar af en toe op de politieke agenda op.

Wat betreft een aantal partijen is niet alleen de A1, maar ook de strook langs de A50 op Apeldoorns grondgebied een logische optie voor windmolens. De Partij voor de Dieren ziet ze als enige liever daar dan langs het stuk A1.