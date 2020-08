Apeldoorn zet jacht op fout geparkeerde fietsen en scooters door

Voorlopig geen buurtbus­sen in Overijssel en Gelderland: ‘Heel jammer, onze chauffeurs staan te trappelen’

17 augustus Hoewel de normale dienstregeling voor busvervoer vanaf maandag weer van start gaat, geldt dat niet voor de 27 buurtbuslijnen in onze regio. De teleurstelling bij de vrijwillige chauffeurs is groot, nu de kleine bussen voorlopig in de garage blijven staan. Reden? Er is nog geen oplossing om de busjes coronaproof te maken.