Apeldoorn zet limiet van 600 azc-bewoners zwart-op-wit

Voor zomervakan­tie nog geen oplossing voor tekort aan plaatsen op scholen in Ugchelen

24 januari Wineke Blom hoopt dat er in Ugchelen een aannamebeleid komt voor het basisonderwijs. Volgens de voorzitter van de dorpsraad is dat de manier om er voor te zorgen dat kinderen uit Ugchelen in het eigen dorp naar school kunnen. Momenteel is dat niet altijd mogelijk.