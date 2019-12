Apeldoorn zet plan voor bijzonder warmtenet in deel De Maten door

Een deel van de Hoeven zou als een van de eerste buurten in Apeldoorn van het aardgas moeten gaan, bleek begin dit jaar. In de zomer werd echter duidelijk dat de gemeente Apeldoorn achter een provinciale subsidie greep. Dat was een streep door de rekening, want die steun was nodig voor snelle realisering van het warmwaternet. Het project was echter wat Gelderland betreft nog niet concreet genoeg. Het provinciebestuur gaf toen aan dat het Apeldoornse plan wel potentie heeft en dat na verdere uitwerking er mogelijk alsnog subsidie komt van hogere overheden.