Apeldoorn zet streep door omstreden fietssnelweg; Epe legt zich er niet bij neer

Nieuw zwembad in Apeldoorn opent waarschijn­lijk later

Het nieuwe binnenbad dat in Apeldoorn Noord komt, is vermoedelijk een paar jaar later klaar dan eerst op de planning stond. De gemeente mikte grofweg op 2024, inmiddels lijkt het er op dat de deuren in 2027 opengaan. Dat is mede afhankelijk van een aantal keuzes.

7 februari