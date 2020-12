Apeldoorn ziet misbruik groene deelscooters afnemen: ‘Op korte termijn kunnen mensen hiervan gebruik blijven maken’

Vrijspraak voor Apeldoor­ner van doodrijden plaatsge­noot Mike ter Halle

16 december De 21-jarige Apeldoorner Y.C. is vrijgesproken van het doodrijden van plaatsgenoot Mike ter Halle. De rechtbank in Arnhem vindt, in navolging van het Openbaar Ministerie (OM) dat drie weken geleden vrijspraak vroeg, dat niet bewezen is dat C. Ter Halle opzettelijk heeft aangereden.