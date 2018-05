Apeldoorn zoekt betrokken gezinnen

Stadstuin Apeldoorn heeft geld nodig

9:55 Om de biologische stadstuin voor het Havenpark in Apeldoorn te behouden, is geld nodig. Groei & Bloei, een van de drijvende krachten achter het stukje groen in de binnenstad, is daarom een inzamelingsactie gestart. De bedoeling is om 10.000 euro bij elkaar te sprokkelen.