Apeldoorn zoekt leiders stembureaus, maar wil van een tekort niks weten

Alarmsig­naal Apeldoorn over onveilig brokkelvia­duct A1 schiet bewoners in verkeerde keelgat

Een brandbrief van de gemeente Apeldoorn aan Rijkswaterstaat, over de risico’s nu ‘brokkelviaduct‘ Hoog Buurlo niet kan worden gesloopt, schiet in het verkeerde keelgat bij dorpsbewoners van Radio Kootwijk. De gemeente benadrukt daarin niet voor de gevolgen van calamiteiten te zullen opdraaien. In plaats daarvan had ze bij Rijkswaterstaat voor een goede oplossing moeten knokken, klinkt vanuit het dorp.

14 februari