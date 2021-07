Apeldoorn zoekt nieuwe eigenaar Zwitsal-terrein, huurders willen meer inbreng

Ambulance stuit op ongeluk Apeldoorn, fietser met hoofdwond naar het ziekenhuis

13 juli Bij een ongeluk in de Eendrachtstraat in Apeldoorn was een ambulance dinsdagmiddag wel erg snel ter plaatse. De hulpdienst was onderweg naar een aanrijding een straat verderop, toen ze per toeval langs een ongeval kwamen waarbij een fietser hard ten val was gekomen.