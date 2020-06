Apeldoorn zoekt ‘voor de bui’ het terras op

In het tweede volledige weekeinde dat de horeca gedeeltelijk open mag is het aanmerkelijk beter weer dan in het eerste. En dus is het, voor zover dat kan in coronatijd, druk op de terrassen van het Raadhuisplein en Leienplein. Ook iets verder buiten het centrum, bij Soap aan het Kanaal en in het Oranjepark, is sprake van gezellige drukte.