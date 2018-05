Apeldoorner (11) Nederlands kampioen snowboarden

De 11-jarige Jesse Willemsen uit Apeldoorn is kampioen geworden in de snowboarddiscipline 'big air' tijdens de prestigieuze snowboardcompetitie Dutch Cup. Het Nederlandse Kampioenschap 'slopestyle' van dit seizoen staat al op zijn naam.

Daarmee blijkt Jesse, die traint bij het competitieteam Shred Masters van SnowWorld in Landgraaf, een belofte te zijn in beide stijlen die samen de discipline freestyle snowboarden vormen.

Bij de slopestyle voeren snowboarders allerlei trucjes uit op obstakels zoals rails en kleinere schansen. De big air oogt echter het meest spectaculair. De boarders vliegen dan via een grote schans hoog in de lucht waar ze 'tricks' laten zien. Een term die in de wereld van snowboarden synoniem staat voor gedurfde en acrobatische capriolen waarbij de boarders om hun as tollen alvorens weer op de piste landen.

Finale

Afgelopen zondag was in SnowWorld Landgraaf de finale big air van de Dutch Cup. Jesse had al zes van de negen competitiedagen gewonnen. Maar een gelopen race was de finale allerminst.

De eveneens zeer getalenteerde concurrent Wendel Willemse zat Jesse qua punten al het hele seizoen op de hielen. Als Jesse derde zou worden in de finale, zou hij niet meer op de eerste plek staan in het algemeen klassement.

Koel

Maar Jesse hield het hoofd koel en kreeg de hoogste waardering voor zijn tricks. ,,Het lukte goed om mijn 360's te doen,'' vertelt Jesse. ,,Dan zet je je sprong hard in zodat je een volledige draai in de lucht kunt maken. Dat lukte Wendel nu niet met zijn 180's waarmee hij voor de helft kan draaien.''

Een knappe prestatie. Want Jesse mag dan wel sinds zijn zevende snowboarden, het freestylen doet hij nog maar een jaar. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij de talentscouts ,,Ik heb laatst deelgenomen aan de selectiedag voor het Rookie Team,'' zegt Jesse trots.

Volledig scherm Jesse Willemsen in actie. © Erwita Willemsen

Discipline

Dit is het nationale talententeam van de Nederlandse Ski Vereniging. En de selectieprocedure is uitermate streng. Soms komt er niemand doorheen. De instructeurs verwachten naast talent ook dat de kandidaten al een uitstekende technische basis hebben voordat de meer riskante tricks worden geoefend. In juni hoort Jesse of hij door is naar de tweede ronde.

Aan de discipline ligt het volgens de vader van Jesse, Mike Willemsen, in ieder geval niet. ,,Hij traint drie keer in de week specifiek voor het snowboarden en daarbij komen nog twee dagen kracht en conditietraining.''

Angst

Over zijn angst heen stappen is ook iets waar de jonge boarder bekend mee is. ,,Er is een moment dat je voor het eerst over die hoge schans heengaat. Ik ging al er al vaak op af maar op het laatste moment ging ik er toch langs omdat ik niet durfde,'' vertelt Jess. ,,Maar dan doe je het opeens gewoon een keer. Dat voelde heel bevrijdend.''