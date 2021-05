Apeldoorner (20) gearresteerd na zware crash bij Ugchelen, zoektocht naar andere inzittenden in bosgebied

update/VIDEOVan de auto was na de zware crash op de Otterloseweg bij Ugchelen niets meer over. Toch slaagden meerdere inzittenden er donderdagavond in te vluchten. De politie opende een klopjacht.

Niemand zat meer in de zwaar beschadigde auto toen agenten daar gisteravond aankwamen. Naast het wrak stond één jongeman (20) uit Apeldoorn. Hij is in de ambulance onderzocht en behandeld. Wonder boven wonder raakte de man niet gewond. De Apeldoorner werd aangehouden omdat hij verdacht wordt van rijden onder invloed en artikel 5.

De politie gaat er vanuit dat er meerdere personen in het voertuig zaten en dus startten zij direct een zoekactie. Agenten zochten met zaklampen en een speurhond in het naastgelegen bosgebied. ,,Er zijn geen andere mogelijke inzittenden aangetroffen in de omgeving”, meldt de politie vanochtend. De 20-jarige Apeldoorner is inmiddels op vrije voeten. Of hij onder invloed was, is volgens de politie nog niet te zeggen.

Volledig scherm De auto knalde keihard op een boom en is total loss. Van een aantal inzittenden ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt met speurhonden naar hen. © Luciano de Graaf

Twee bomen

Het ongeval vond plaats op de N304, de verbindingsweg tussen Apeldoorn en Hoenderloo. In de buurt van Ugchelen ging het goed mis. Het voertuig belandde in de berm waarna de auto frontaal tegen twee bomen botste. De klap was dusdanig hard dat de auto helemaal is verfrommeld. De banden van de auto liggen in het bos naast de weg en op het fietspad. Ook is het motorblok uit het voertuig gevlogen en zo’n 10 meter het bos in gevlogen.

De politie heeft de toedracht van de aanrijding in onderzoek. De weg, die bezaaid lag met onderdelen van de auto, was zo'n 3,5 uur lang afgesloten vanwege het politieonderzoek en de bergingswerkzaamheden. Ook moest het wegdek worden gereinigd.

