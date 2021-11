Apeldoorner (20) met celstraf boven het hoofd slaat op de vlucht, zijn scooter werkt alleen niet mee

Regio schroeft doelstel­ling voor schone energie naar beneden, meer ‘zon op dak’

Meer zonnepanelen op daken, in plaats van op de grond. En plaatsing van windmolens op de Veluwe gebeurt in elk geval de komende jaren niet. Dat staat in het nieuwe plan voor duurzame energie in deze regio. De consequentie: er zal hier in 2030 minder schone energie worden opgewekt dan waar eerst op werd gemikt.

6:18