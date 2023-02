Apeldoorner (21) moet van OM tien weken ‘zitten’ voor trappen en steken met mes: ‘Sommigen leren van geweld, anderen niet’

Gemakzucht slaat toe bij Walter in week 7..., van denken dat je er al bent val je niet af

Grrrrr, ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Overal en tegen wie het maar wil weten roep ik steeds dat het goed gaat. Weer een kilootje eraf, weer mijn vetpercentage naar beneden. Ik voel me sterker, energieker, gezonder. Tot afgelopen week. Even was de focus weg, even dacht ik dat ik er al was. En ik trapte blind in de valkuil waar ik al voor was gewaarschuwd.