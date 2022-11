Apeldoorner (21) opgepakt in onderzoek naar vermiste Ercan Öztürk

met videoEen 21-jarige man uit Apeldoorn is aangehouden in het onderzoek naar de vermiste Ercan Öztürk. Volgens de politie is hij ‘mogelijk betrokken’ bij deze zaak.

De nachtmerrie voor de familie van Ercan Özturk begint op zondag 28 maart 2021. Özturk, op dat moment 29 jaar oud, vertrekt die middag rond vier uur bij zijn ouderlijk huis, in de buurt van het Apeldoornse Zuiderpark. De politie vermoedt dat hij in een lichtblauwe Volkswagen Polo is gestapt en in de richting van Deventer is gereden.

De vriendin van Özturk, die op dat moment zwanger is, doet zondagavond melding van vermissing. De politie houdt de zaak nog even stil, maar verspreidt later alsnog foto’s en gegevens van de verdwenen man. Ze denken dat hij niet vrijwillig is vertrokken en dat hij mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Lange tijd stil

Vijf dagen na de verdwijning van Ercan doet de politie uitgebreid onderzoek in een appartement aan de Lebuïnuslaan in Deventer. Vervolgens is het lange tijd stil rond de zoektocht naar Ercan. In augustus, bijna vijf maanden na zijn verdwijning, zegt de politie dat ze dan ook steeds meer rekening houdt met het scenario dat de Apeldoorner om het leven is gebracht.

Op 13 december 2021 rukt de politie uit om in natuurgebied Het Wechelerveld bij Schalkhaar en Diepenveen te zoeken naar het lichaam van Ercan. Een anonieme tip heeft ze op dit spoor gezet. Speurhonden, prikstokken en drones worden ingezet, maar het levert geen resultaat op. Twee dagen later doorzoekt de politie voor de tweede keer in de vermissingszaak een woning in Deventer, nu aan de Zevenbergenstraat. Er zouden relevante sporen in de woning aanwezig zijn. De bewoners van het huurhuis zijn geen verdachten in de zaak, zegt de politie.

Opmerkelijke foto

Halverwege januari dit jaar wanneer Ercan 290 dagen vermist is, komt de politie met een opmerkelijke foto naar buiten. Een rechthoekige, diepe kuil met een schep ernaast, op landgoed Kranenkamp bij Schalkhaar, wordt gelinkt aan de vermissing van Ercan. De vraag die de politie opwerpt: heeft deze kuil iets te maken met de verdwijning van Ercan?

Nieuwe informatie

Op 29 september 2022 doorzoekt de politie naar aanleiding van nieuwe informatie opnieuw de woning aan de Zevenbergstraat in Deventer. Met andere technieken hoopt de politie op een nieuw spoor te komen. Voor de deur staan een grote caravan, mobiele toiletten en een puincontainer.

Begin deze maand volgt een nieuwe zoektocht. Dit keer in een bosperceel tussen Diepenveen en Schalkhaar. Het stuk bos dat eerder nauwkeurig werd uitgekamd ligt op een steenworp afstand. Ook de kuil die de politie onderzocht, die geen connectie met de vermissing bleek te hebben, is vlakbij.

De politie gaat door met het onderzoek naar de vermiste Ercan Özturk. Sinds zijn vermissing is er geen enkel teken van leven geweest. De politie houdt nog steeds meerdere scenario’s open, maar gezien de tijd die is verstreken, is de kans groot dat de man niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict. ,,Het is daarom belangrijk dat mensen die meer informatie hebben, hoe klein dan ook, dit met de politie delen’’, meldt woordvoerder Sigrid Passchier.

