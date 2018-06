Apeldoorner (24) gearresteerd voor poging tot liquidatie in Gronau

Situatie Gelderse natuur minder slecht, maar lang niet goed

14:39 Er zit voorzichtige verbetering in de staat van de natuur in Gelderland. Dat wil zeggen: het gaat minder slecht. Van een aantal soorten is de afname van soortenrijkdom tot staan gebracht. Op droge gebieden op de Veluwe is de situatie niet goed.