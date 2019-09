Apeldoorner (27) werd achtervolgd met mes: ‘Mijn leven te danken aan een straatmuzikant‘

,,Ik heb mijn leven te danken aan die straatmuzikant die ertussen is gesprongen”, liet een 27-jarige man uit Apeldoorn woensdag via zijn advocaat weten tijdens de strafzaak in Arnhem tegen twee mannen uit Doetinchem. Zelf durfde het slachtoffer van een steekpartij afgelopen maart in het centrum van Arnhem niet naar de zitting te komen.

Hij heeft niet alleen een ontsierend litteken van tien centimeter op zijn kuitbeen overgehouden, maar ook angsten. Hij heeft zich onder behandeling van een psycholoog moeten stellen. ,,Ze waren zo lang op me aan het hunten”, zegt hij in zijn slachtofferverklaring. De straatmuzikant wist een einde aan de achtervolging te maken.

Quote Als je de camerabeel­den bekijkt, lijkt het wel een soort jacht. Die constante bedreiging met een mes Officier van justitie

De 33-jarige zwager van het slachtoffer kreeg die nacht in een Arnhems café ruzie met de oudste verdachte, een 31-jarige Doetinchemer. Even later trof het viertal elkaar buiten. Camerabeelden die tijdens de rechtszaak werden vertoond laten zien hoe de 27-jarige verdachte zijn vriend iets geeft, waarna die de Apeldoorners achterna gaat.

Jacht

De zwager weet de belager tegen de grond te slaan, maar daarbij wordt de jongste Apeldoorner gestoken in zijn kuit. Vervolgens gaan de Doetinchemers de Apeldoorners achterna. ,,Als je de camerabeelden bekijkt, lijkt het wel een soort jacht. Die constante bedreiging met een mes. Je durft niet weg te rennen omdat je bang bent in je rug te worden gestoken”, aldus de officier van justitie. Ze eiste anderhalf jaar cel tegen de oudste verdachte voor een poging zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. ,,Het had veel slechter af kunnen lopen”, merkte ze op.

Riem

Tegen de jongste eiste ze, naast de drieënhalve maand die al in voorarrest werd doorgebracht nog eens drie maanden voorwaardelijk, behandeling en een werkstraf van 120 uur voor poging mishandeling met de riem en het verschaffen van het mes. De man ontkende het mes te hebben gegeven. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij alleen maar met het riem had gezwaaid om zijn vriend te ontzetten toen die tegen de grond was geslagen. De oudste verdachte, die al een flink strafblad heeft en stevig onder invloed was die avond, zei dat hij was belaagd en beledigd door de Apeldoorners.