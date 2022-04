Apeldoorner (30) deelt tikken uit met honkbalknuppel: ‘Hij handelde uit pure angst’

met video Robot brengt eten naar tafel en ruimt af bij Landal Greenparks Uddel: ‘Personeel loopt veel minder’

Is de bedieningsrobot de oplossing voor het tekort aan personeel in de horeca? Dat niet, maar het ontlast het personeel wel. In Uddel bij Landal Greenparks hebben ze sinds een paar dagen hun robotvriend in de bediening. Hoe gaat dat?

25 april