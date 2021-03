Apeldoorner (33) de cel in voor verkrachting van net bevallen meisje (17)

Extra drukte in teststra­ten, maar op locaties in Oost-Nederland en Flevoland is volgens GGD voldoende plek

19 maart Anderhalf uur rijden voor een coronatest? In Noord- en Oost Gelderland is dat niet nodig, zegt GGD-woordvoerster Jessica van den Bergh. ,,Alleen in Apeldoorn merken we dat de afspraak soms niet meer op dezelfde dag kan worden gemaakt.”