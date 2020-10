Apeldoorner (36) kwam voor ‘een goed gesprek’, maar stak plaatsgenoot in zijn buik: ‘Het was noodweer’

Check jouw plaats Gemeenten kleuren van donkerrood naar oranje, alleen aantal nieuwe besmettin­gen in IJsselland neemt toe

7 oktober Het aantal corona-besmettingen in zowel Flevoland als Noord- en Oost-Gelderland steeg afgelopen 24 uur minder hard dan de dag daarvoor. Dit in tegenstelling tot de cijfers in IJsselland: daar nam het aantal positieve tests binnen een etmaal opnieuw fors toe, geheel in lijn met de landelijke cijfers.