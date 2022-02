Apeldoorner (39) gaat in proeftijd gewoon verder met dure auto’s stelen: ‘Nu ben ik niet mild meer’

Tijdens de eerste zaak ging het om zes BMW’s die op 28 augustus 2019 in een loods in Brummen werden aangetroffen. Via gps kwam de politie achter de locatie nadat er aangifte was gedaan. In een andere zaak ging het om vier Volkswagens in een loods in Deventer, dat was in mei 2020. Alle verdachten ontkennen dat ze ook maar iets met de diefstallen te maken hebben.