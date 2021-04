Apeldoorner (39) gooit uit wraak stoeptegel tegen autoruit van de buren en scheldt agenten huid vol

Zenith uit Apeldoorn, opgegroeid tijdens de lockdown, komt met volwassen thuismenu

31 maart Restaurant Zenith in Apeldoorn is opgegroeid tijdens de lockdown. Het heeft sinds de opening in oktober 2020 meer thuismenu’s verzorgd dan couverts uitgeserveerd . Het jonge horecakoppel Jody de Widt en Joey Stinissen heeft zich volledig gestort op het verzorgen van gastronomische thuismenu’s. Aan hun ervaring bij onder andere Librije’s Zusje, De Leest, Pure C en de Swarte Ruijter, waar hun liefde voor elkaar is ontstaan, zal het in ieder geval niet liggen.