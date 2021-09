Apeldoorner (73) verdacht van betrokkenheid bij criminele organisatie die hulp bij zelfdoding biedt

De woning van de man is gisteren doorzocht door de politie. De Apeldoorner wordt concreet verdacht van deelneming aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding. Dit is een misdrijf in Nederland.

Van een criminele organisatie is sprake als twee of meer personen zich in een gestructureerd en duurzaam verband bezighouden met het plegen van misdrijven of het beramen ervan.

In het kader van hetzelfde onderzoek is gisteren ook elders in het land een woning doorzocht. Het OM laat in het midden waar dit was.