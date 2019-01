Apeldoorner (74) die door reddingsactie tijdens flatbrand zwaargewond raakte is buiten levensgevaar

Hij wordt in het ziekenhuis in Beverwijk langzaam steeds meer uit coma wordt gehaald, laat zijn familie weten. De Apeldoorner liep zondag ernstig longletsel op toen hij bij de brand in de flat aan de Abraham Kuyperstraat naar boven ging om hulp te verlenen. Daarbij ademde hij een flinke dosis rook in.

Vechten

Hij werd in eerste instantie overgebracht naar het ziekenhuis in Apeldoorn. Daar leek het aanvankelijk mee te vallen. Maar omdat zijn situatie later toch verslechterde, moest hij naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dat is gespecialiseerd in een brandletsel. Daar vocht hij de afgelopen dagen voor zijn leven. Met succes. Want donderdagmorgen meldde zijn familie dat de man, die als huismeester fungeert in de flat, buiten levensgevaar is.