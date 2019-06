Apeldoorner afgetuigd door groep van vijf mannen

Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond aan zijn gezicht en is met de ambulance afgevoerd. De vijf mannen die in verband met de mishandeling zijn opgepakt komen uit Apeldoorn en Vaassen en zijn tussen de 17 en 49 jaar oud.

Zwarte Chevrolet

Om een beter beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, is de politie op zoek naar getuigen (0900 – 8844). De mishandeling was in het gedeelte van de Paslaan vlakbij de Kerklaan. De daders gingen er vandoor in een zwarte Chevrolet. Wat er ten grondslag ligt aan de daad, is vooralsnog onbekend.