Apeldoorner begint petitie voor vreedzame viering Sinterklaas

Provincie doet extra verkeerson­der­zoek op wegen richting papierfa­brie­ken in Eerbeek en Loenen

6:30 De provincie Gelderland gaat extra onderzoek doen naar het verkeer dat rijdt richting de fabrieken van de belangrijke papierindustrie in Eerbeek en Loenen. Op die manier moet beter duidelijk worden of maatregelen om de wegen richting de papierfabrieken te verbeteren effect hebben. Die zijn op dit moment niet goed in te schatten. Wel is duidelijk dat met de voorgenomen maatregelen het verkeer in Loenen veel minder afneemt dan uit het verkeersmodel bleek.