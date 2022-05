Apeldoorner biedt politie verzameling kinderporno ‘op presenteerblaadje’ aan: ‘hardhandig’ afgevoerd

Met video Babygansje zit vast in visdraad, reddingsac­tie in Apeldoorns park dankzij oplettende Gerrit

Er klopt iets niet, denkt Gerrit ten Berk de Boer als hij in het Matenpark in Apeldoorn een gans ziet zwemmen met vier kuikens achter haar aan. Dat zijn er normaal vijf. Het gevoel blijkt te kloppen, want even later spot hij de ‘vermiste’ babygans. Die is met z’n snavel blijven hangen aan een achtergebleven visdraad. Een reddingsactie volgt.

28 april