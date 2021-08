Apeldoorner die keihard door rood rijdt en ongeluk veroorzaakte krijgt werkstraf en rijverbod

UPDATE & VIDEO Fietsster (24) naar ziekenhuis na botsing met lijnbus in centrum Apeldoorn

4 augustus Een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een lijnbus. Het ongeval gebeurde in het centrum van Apeldoorn, hierbij raakte de fietsster de zijkant van de bus. De jonge vrouw is in aanspreekbare toestand overgebracht naar het ziekenhuis.