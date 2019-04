Apeldoorner doet vreemde vondst in pas geleegde container

Zwembad Parc Spelder­holt in Beekbergen na tegenslag weer open

9:46 Er kan sinds vandaag weer gezwommen worden bij Parc Spelderholt in Beekbergen. ,,Om 10.00 uur is het bad weer open gegaan. We gaan er vanuit dat het probleem nu is opgelost", vertelt manager Jan van de Kooi.