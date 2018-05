Apeldoorner eregast bij herbegrafenis Friese krijgsheld

Veelbespro­ken vastgoedty­coon Bouwhuis schrijft boek: 'Ik kan niet iedereen 1 voor 1 uitleg geven'

6:00 Vastgoedondernemer Jonald Bouwhuis uit Apeldoorn ligt al jaren onder vuur. Zijn beleggingsfondsen Bouw State kwamen keer op keer negatief in het nieuws. In december veroordeelde de rechtbank hem nog voor de ‘onvolledige en misleidende’ prospectussen die hij uitgaf om beleggers te interesseren geld te steken in twee fondsen. Bouwhuis vecht die veroordeling aan in een hoger beroep.