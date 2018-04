Apeldoorner Eric de Man winnaar fotowedstrijd 'Wild Nieuwsgierig'

Video Koningsker­mis Apeldoorn: Een beetje misselijk uit de Sound Machine

16:39 De Sound Machine is een van de trekkers op de Koningskermis die vanmiddag op het Marktplein in Apeldoorn van start is gegaan. De 12-jarige Lotte kwam er een beetje misselijk uit, terwijl vriendin Luna nergens last van had.