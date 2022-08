Apeldoorner Gerard van H. wil dakloos geraakte vrouw en dochter helpen, maar dat mag niet

Wopke Hoekstra krijgt na uitspraak over stikstof bijval uit provincies: ‘Kabinet moet bewegen’

Moeten de stikstofdoelen in 2030 worden gehaald of is die datum niet heilig, zoals CDA-leider en vice-premier Wopke Hoekstra betoogt? Daarover willen de provincies duidelijkheid van het kabinet. En het liefst snel een beetje, voordat provinciale verkiezingen het proces weer gaan verstoren.

22 augustus