Apeldoorner gewond bij gewelddadige straatroof

profiel Waarnemend burgemees­ter Petra van Wingerden houdt van mensen, niet van ‘politiek gezeur’

8:08 Ze heet - formeel - Petronella Maartje, werd in 1954 geboren in Dordrecht, was 21 jaar docent Engels voordat ze wethouder werd, stopte als burgemeester van Rheden omdat het te veel van haar vergde en past komende maanden op de winkel in Apeldoorn. En oh ja: het is lastig iemand te vinden die wél kritiek heeft op waarnemend burgemeester Petra van Wingerden. Het lukte toch.