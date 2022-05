Apeldoorner Harold in extase in Tirana, finalekaartje voor Feyenoord is binnen: ‘Dondersmooi!’

Want het stikt van de Feyenoord-fans in Tirana. De Albanese hoofdstad heeft naast de tienduizenden Italiaanse fans van AS Roma die worden verwacht, te maken met een heuse volksverhuizing van Nederlandse Feyenoord-fans. Sneller kan zijn geluk niet op, reisde zondag al naar Tirana zonder ticket, maar kreeg in de nacht van maandag op dinsdag alsnog een blijde boodschap. Een contact in Nederland had een finaleticket voor hem.