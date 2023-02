Apeldoorner Harun (36) wil met ingezameld geld naar familie in Turkije: ‘Ze leven nu op straat’

Met video Ik zit in mijn wakkere fase, ben 5,6 kilo kwijt en eindelijk neemt mijn orgaanvet af!

Bijna zes weken duurt mijn zoektocht naar een gezonder leven nu al en ik begin het ook leuk te vinden om zoveel mogelijk te weten van mijn eten, dat je door een beetje na te denken over ‘wat je naar binnen schuift’ gezondere keuzes kan maken. Ik ben nu 5,6 kilo kwijt, het vetpercentage is flink gedaald, maar belangrijker nog mijn viscerale vet is eindelijk minder.

8 februari