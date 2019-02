Apeldoorner in één jaar vijf keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

De bestuurder gaf gelijk aan dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De politie haalde zijn gegevens door het systeem en daaruit bleek dat de man in het afgelopen jaar al vier keer eerder werd gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. De auto werd in beslag genomen, iets wat een maand eerder ook al gebeurde. De auto stond op naam van de bijrijder. Hij was op de hoogte dat de Apeldoorner geen rijbewijs had. Om die reden schreef de politie ook een bon uit voor de bijrijder omdat hij iemand zonder rijbewijs in zijn auto liet rijden.