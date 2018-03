Apeldoorner in problemen met scooter van vriend

De jongeman ging in de nacht van vrijdag op zaterdag onderuit op de Stationsstraat, omdat hij een stoeprandje over het hoofd zag. Agenten die toevallig in de buurt waren lieten de bestuurder nakijken door ambulancepersoneel. De lichamelijke schade viel mee: alleen een bloedneus.



Vervelender voor de Apeldoorner is dat hij werd betrapt op het rijden onder invloed; hij had 1,13 promille alcohol in zijn bloed. Bovendien is hij niet in het bezit van een rijbewijs. En daar komt dan nog bij dat de geleende scooter schade heeft.