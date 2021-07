Apeldoorner Kevin Diks tekent voor vier jaar bij FC Kopenhagen

'Overvallen' paardenfok­ker in Beekbergen blijkt nu zélf verdachte in wietzaak

2 juli Volgens Jacqueline de R. kwamen enkele Oost-Europeanen haar zondag 20 juni thuis in Beekbergen overvallen. De politie meldt vandaag dat er uit niets is gebleken dat er die middag een overval heeft plaatsgevonden aan de Engelanderweg. Wél is de paardenfokker inmiddels zelf verdachte in de wietzaak in Arnhem.