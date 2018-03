Apeldoorner krijgt eerste BurgerAED: 'Als ik toen een defibrillator had gehad...'

video Gestript Paleis Het Loo maakt zich op voor ingrijpende verbouwing

16:52 Paleis Het Loo in Apeldoorn is volledig gestript. Alle collectiestukken - 160.000 in totaal - zijn tijdelijk verhuisd naar opslagdepots. Gisteren werd het allerlaatste voorwerp op transport gezet: een 19e eeuws tapijt van Koning Willem III. Het grootste deel van de collectie verdwijnt achter slot en grendel totdat het paleis de deuren heropent, in de zomer van 2021.