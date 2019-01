Apeldoorner Laurens Dijkhof krijgt erespeld van Oorlogsgravenstichting

Dijkhof nam na twaalf jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 2006 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Apeldoorn. Daarmee was hij verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Apeldoorn liggen naast Ereveld Loenen 83 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 57 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven. Dijkhof is als consul opgevolgd door Rene van den Enk.