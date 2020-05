Apeldoorner loog om zijn ontuchtige broer (tandarts in Deventer) onschuldig te laten lijken

Werken in zorghotel Apeldoorn betekent dagelijks contact met coronavi­rus

8:21 Werken in een zorghotel voor mensen die besmet zijn met corona, of aan het herstellen zijn. Dat klinkt indrukwekkend en ook best spannend. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk binnen de muren van het gloednieuwe Juliana waar het Apeldoornse zorghotel eind april de deuren opende? Locatiemanager Suzanne Blokker-Ammeraal (36) en verpleegkundige Maria Vermeer (61) van Atlant vertellen over hun dagelijkse bezigheden. ,,Het is juist heel waardevol om iets te kunnen én mogen betekenen voor deze zieke mensen”