Apeldoorner Lous grijpt naast fotoprijs

Duitse natuurgene­zer na dood van Apeldoor­ner eind maart voor de rechter

28 januari Het proces tegen de Duitse natuurgenezer Klaus Ross begint 29 maart in Krefeld in Duitsland. Dat meldt Omroep Gelderland. De Duitser wordt onder andere in verband gebracht met de dood van in 2016 overleden Apeldoorner Peter van Ouwendorp.