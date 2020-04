Apeldoorner Martijn de Geus: hier in China zijn we bezorgd over hoe het Westen met corona omgaat

Tijdens een werkbezoek aan Nederland verbaasde hij zich over het gebrek aan bewustzijn. In zijn woonplaats Beijing is Apeldoorner Martijn de Geus heel anders gewend. Verplicht temperaturen is er bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld.

De in China wonende architect ontwierp het nieuwe dwergapengebied van Apenheul. Hij had gehoopt dat bezoekers dit gebied afgelopen weekeinde bij de geplande seizoenstart konden bezoeken. Helaas moesten de poorten wegens corona dichtblijven. Ondertussen won hij in China wel een grote opdracht, voor de herontwikkeling van het ministerie van Volkshuisvesting in Beijing.

Begin maart ging je voor twee dagen werkbezoek naar Nederland, onder meer naar Apenheul. Je kon het verschil in veiligheidsmaatregelen tussen China en Nederland beoordelen. Wat viel je op?

,,Er waren heel veel lege stoelen op m’n vlucht vanaf Beijing en ik was bijna de enige op het vliegveld. In Moskou moest ik overstappen, waarvoor een speciale terminal was ingericht. Voordat ik het vliegtuig uit kon, werden we op temperatuur gescand door mensen in ontsmettingspakken. We moesten ook over desinfectiematten. Maar, daarna zat ik gewoon in de businesslounge. En op dat vliegveld was ik een van de weinigen met mondkapje en handschoenen.’’

,,Het vliegtuig naar Amsterdam was gewoon vol. Op Schiphol waren er lange rijen voor de paspoortcontrole, iedereen dicht op elkaar, slechts een enkeling met mondkapje. In de aankomsthal kwam werd ik raar aangekeken. Voordat ik in de trein stapte heb ik dat kapje maar afgedaan. Ik was vooral verbijsterd dat er geen controle was. Niet op m’n temperatuur, niet waar ik geweest was. En niet eens op mensen die uit Italië kwamen, waar het virus op dat moment al veel heftiger was dan het in Beijing ooit geweest was.’’

China loopt met corona maanden voor op het Westen. Leek wat je hier zag op hoe Beijing dit beleefde?

,,Nee, bij ons was iedereen gelijk goed voorbereid. Voordat ik kon inchecken op het vliegveld werd m’n temperatuur ook gecheckt. En ik moest een gezondheidsverklaring invullen, met daarbij ook een overzicht van waar ik de afgelopen veertien dagen geweest was. Ik was eerder bang om het in Nederland op te lopen, dan om het zelf vanuit China aan iemand door te geven. Ik plande bewust slechts één nacht in Nederland te zijn en geen vrienden of mijn ouders te bezoeken.’’

Je had zelf eind januari ondervonden wat lockdown betekent...

,,Net daarvoor ging ik met mijn vrouw nog op vakantie naar een redelijk afgelegen hoek van Bali. Toen we op 8 februari weer in Beijing aankwamen was het een heel andere wereld. Het vliegveld was uitgestorven, niemand buiten op de straten. De temperatuur werd afgenomen, ook werd bekeken waar je de afgelopen tijd geweest was en of het wel noodzakelijk was dat je weer terug naar Beijing kwam.’’

,,Alles was dicht. De Chinese muur, de verboden stad, tempels, restaurants. Alleen noodzakelijke voorzieningen waren open, zoals supermarkten en groentewinkels. Hamstergedrag was er niet. Langzaamaan werd er ook een buurtcontrolesysteem ingevoerd.’’

Volledig scherm Temperatuurcheck bij een woongemeenschap in Beijing. © Martijn de Geus

,,Dat betekende dat wij alleen nog in de straten van ons stadsblok mochten komen. We mochten wel naar buiten om de hond uit te laten. We zaten niet in quarantaine. Toen ik terugkwam uit Nederland moest dat wel, veertien dagen.’’

,,Ik moest elke dag m’n temperatuur doorgeven en eventuele andere signalen, zoals hoofdpijn of moeheid. Elke dag werd er gebeld en eens in de zoveel dagen kwam het buurtcomité langs om te checken of ’t nog goed ging.’’

Volledig scherm Na terugkomst uit Nederland kreeg Martijn de Geus op schrift wat twee weken quarantaine voor hem betekende. © Martijn de Geus

Zelfs bij jouw buurtsuper moet je eerst temperaturen. Dat klinkt hier heel onwerkelijk.

,,Ja, meestal door iemand met een wit schort voor en een mondkapje op. Met een digitale scanner, die de huid niet hoeft aan te raken, wordt ter hoogte van de pols gescand. Dat voelt niet raar maar juist veilig. Er staat overal, ook bij bijvoorbeeld de publieke afvalbakken, wanneer iets voor het laatst is gedesinfecteerd.’’

Begint het normale leven zich bij jou te herstellen?

,,Officieel hoef je in openbare ruimtes al geen mondkapje meer op te doen; er zijn ook al meer restaurants open en ik ben eindelijk weer naar de kapper geweest.’’

Zijn de zorgen nu dan ook weg?

,,Ja. Mensen zijn niet bezorgd over de situatie in China. Er is ook vertrouwen dat de economie snel herstelt. Dat was na SARS ook zo. Maar iedereen is erg bezorgd over de situatie in de rest van de wereld. Voor de meesten hier is duidelijk dat het buitenland niet op dezelfde manier reageert als China. Men voelt dat de situatie in het buitenland niet onder controle is of gaat zijn. China probeert daarom te helpen waar het kan. Mijn universiteit (De Geus doceert architectuur, red.) heeft bijvoorbeeld onlangs de eerste anti-lichamen van COVID-19 patiënten kunnen isoleren. Ze zijn druk bezig met een vaccin.’’

Volledig scherm Martijn de Geus met masker bij een projectontwikkelaar. © Martijn de Geus

Zie jij gelijkenissen met Nederland?

,,Ja, die zie ik. Het is goed dat er nu een centrale aansturing is met eenduidige besluitvorming gebaseerd op statistieken van deskundigen. Iets wat in het begin in Nederland niet snel genoeg werd opgepakt, vind ik. Maar na twee maanden doorbijten gaat het wel even duren voordat alles echt weer opgestart is. Als na de eerste harde klap alles weer beter gaat, wordt het balanceren, om maatregelen te houden zodat het virus niet opnieuw toe kan slaan.’’

Wat adviseer je Nederlanders?