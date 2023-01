Apeldoorner Merijn (44) woont met gezin op Duitse platteland: 'Het lijkt hier op Radio Kootwijk!'

indebuurtHij groeide op in Apeldoorn, kwam zijn Duitse vrouw Simone (46) tegen in Indonesië en woont sinds 2018 met haar en hun twee zoons Veit (10) en Berend (8) in een plattelandsgehucht onder Berlijn. Merijn Bos (44) vertelt hoe dat is.

Hij woonde aan de Apeldoornse Gentiaanstraat, De Ruyterstraat en Bas Backerlaan, maar ook in Indonesië en Leiden. Sinds 2018 resideert Merijn in een landelijk gebied dat hem doet denken aan Radio Kootwijk, waar hij warme herinneringen aan koestert. Het buurtschap op de Veluwe waar zijn oma een boerderij had, lijkt in veel opzichten op het gehucht bij Berlijn waar de Apeldoorner nu met zijn gezin woont. En dat bevalt hem wel. “Voor een bioloog als ik is het hier super wonen.”

Het gezin van Merijn aan het picknicken.

Flinke keuze

Merijn studeerde Biologie in Leiden en verbleef daarna twee jaar in Indonesië voor promotieonderzoek aan een Duitse universiteit. “Daar ben ik mijn vrouw tegengekomen, wij waren daar collega’s.” De twee gingen in 2008 samenwonen in Leiden. “Een mooie stad, maar toen onze oudste zoon 6 werd en dus de leerplichtige leeftijd kreeg, stonden we voor een flinke keuze.”

Jeugd op het platteland

“Ik wilde zelf altijd al op het platteland wonen en mijn kinderen een jeugd in de natuur kunnen bieden. Landelijk wonen vlakbij een grote stad gaat hier makkelijker dan in Nederland. Ook is er gezinsvriendelijk beleid van de overheid. Toen Simone een baan aangeboden kreeg in Berlijn, ben ik eerst zonder baan mee naar Duitsland gegaan en kon zo het eerste halve jaar ons nieuwe huis verbouwen.”

Voordelen van stad en land

Nu werkt Merijn als beleidsadviseur Landbouw voor de Nederlandse ambassade en Simone bij een uitgeverij voor wetenschappelijke tijdschriften, beide in Berlijn. “Mijn vrouw is een stadsmens. We zijn in 40 minuten met de trein in Berlijn, dus we hebben hier alle voordelen van stad en land.”

Erg netjes

De familie woont in een boerderijtje uit 1860 in het gehucht Rietze in Bundesland Brandenburg, met een monumentale schuur en “een flink stuk grond eromheen”, aldus Merijn. “We hebben een hond, kat en kippen en een moestuin. Ik heb in Leiden lang gedacht dat we ooit weer terug naar Apeldoorn zouden gaan. En het is daar ook prachtig, tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Maar het is er ook erg netjes. Daar waar in Radio Kootwijk vroeger alleen wat zandpaadjes liepen, ligt nu een plak asfalt.

Alles is rommeliger

Hier is alles rommeliger, wat weer zorgt voor een hogere biodiversiteit. De natuur in Brandenburg is heel rijk. Bepaalde vogel- en vlindersoorten, zoals de wielewaal en de hop, komen op de Veluwe niet meer voor, maar hier wel.”

Verschillen heel klein

Verder is hun woonplek heel erg vergelijkbaar met Apeldoorn, zegt Merijn. “Natuurlijk is er op cultureel gebied veel meer te doen in Berlijn. Maar zodra je de taal spreekt, worden de verschillen heel klein. Zelfs de humor in Brandenburg lijkt op die van Nederland. Wat directer. Ook hebben mensen hier een fijn dialect, ze hebben een wat lossere manier van praten. Prettig voor Nederlanders die de taal moeten spreken. En de dorpsfeesten hier doen me denken aan de feesten van de familie Bos in Radio Kootwijk.”

Berend met de kippen in de tuin.

Verknocht aan Nederland

Het gezin bezoekt regelmatig Merijns geboorteland. “Simone is ook verknocht aan Nederland. Mijn moeder woont in Zutphen sinds mijn vader is overleden, maar als we haar bezoeken, proberen we ook altijd naar Apeldoorn te gaan. Het is een leuk stadje. We gaan altijd even naar de Parkenbuurt, een mooie wijk waar je de historische verbinding met Indonesië (Indische buurt, red.) goed kunt zien. Ook mooi zijn Paleis Het Loo, de Kroondomeinen, en de gezellige winkelstraten. Het aanbod aan restaurants is ook erg goed in Apeldoorn. En de beste snackbar van Nederland vind ik nog steeds Kokkie aan de Kweekweg.”

Ontzettende vrijheid

Oudste zoon Veit roept tijdens het interview op de achtergrond wel dat hij Nederland leuker vindt, “maar dat is omdat hij een groot deel van zijn leven in Leiden gewoond heeft”, aldus zijn vader. “Hier hebben de kinderen een ontzettende vrijheid. Ze houden van beesten, vinden hier slangen en hagedissen. Als ze ouder zijn dan hoop ik dat ze Nederland én Duitsland als hun regio zien. Daarom leren ze ook Nederlands en Duits.”