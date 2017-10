Apeldoorner Paul Blokhuis wordt nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid

Blokhuis is momenteel nog namens de ChristenUnie wethouder van de gemeente Apeldoorn. Hij gaf eerder al aan na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar te zijn voor de functie in zijn woonplaats.

De politicus was in 2003 en 2004 Statenlid in de provincie Gelderland en is sinds 2006 (met een onderbreking van drie weken in maart 2012) wethouder in de gemeente Apeldoorn.